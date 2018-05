Alex Ferguson má veľmi dobré vyhliadky na uzdravenie

Alex Ferguson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 9. mája (TASR) - Podľa anglického futbalového klubu Manchester United sú vyhliadky niekdajšieho trénera Alexa Fergusona na zotavenie veľmi dobré. Škót, ktorý viedol United v rokoch 1986 až 2013, utrpel krvácanie do mozgu a musel sa podrobiť operácii.Zákrok bol bez komplikácií, ale 76-ročný Ferguson musel zostať na jednotke intenzívnej starostlivosti a bývalý zamestnávateľ neinformoval o jeho zdravotnom stave od soboty.povedal v stredu súčasný kouč Jose Mourinho pre agentúru AP.Ferguson ukončil kariéru ako najúspešnejší klubový tréner v britskej histórii. Odkazy so želaniami na skoré uzdravenie prúdia do Manchestru z celého sveta.