Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 2. novembra (TASR) - Rusko využíva Srbsko na zničenie Európy, uviedol ukrajinský veľvyslanec v Srbsku Olexandr Alexandrovyč pre spravodajský server Balkan Insight v rozhovore zverejnenom v stredu.Srbsko podľa neho nerobí nič, aby zabránilo svojim občanom bojovať na východe Ukrajiny v radoch proruských separatistov. Kyjev opakovane upozorňoval Belehrad na túto skutočnosť, ale bezvýsledne, poznamenal.S odvolaním sa na ukrajinské tajné služby Alexandrovyč uviedol, že na Ukrajine v súčasnosti bojuje približne 300 Srbov. Ukrajina považuje takúto činnosť za akt terorizmu.Srbsko v roku 2014 schválilo zákon zakazujúci svojim občanom bojovať na zahraničných bojiskách. Srbsko však tento problém naďalej ignoruje, povedal veľvyslanec. Ako príklad uviedol prípad Radomira Počuču, ktorý bojoval po boku separatistov v Donbase a po návrate do Srbska ho zatkli. Súd mu v roku 2016 vymeral podmienečný trest väzenia na rok a pol. Bol to veľmi zhovievavý trest, podotkol Alexandrovyč.Podľa jeho slov ruská propaganda a tajné služby hrajú veľkú úlohu pri získavaní zahraničných žoldnierov na Ukrajinu.zhrnul ukrajinský veľvyslanec.Toto sú podľa neho len niektoré z dôvodov, prečo západní predstavitelia upozornili Srbsko na riziká úzkej aliancie s Ruskom.Alexandrovyč varoval, že Moskva využíva Srbsko na vytvorenie chaosu a vyvolanie novej vojny na Balkáne. Zdôraznil, že ruský prezident Vladimir Putina využíva ho len akododal veľvyslanec.Server Balkan Insight pripomenul, že zástupca námestníka ministra zahraničných vecí USA pre európske a eurázijské záležitosti Hoyt Brian Yee počas návštevy Belehradu 24. októbra vyhlásil, že Srbsko nemôže donekonečna, čím mal na mysli snahu Srbska o vstup do Európskej únie a zároveň udržiavanie úzkych vzťahov s Ruskom.