Alfano varoval v Ríme pred návratom džihádistov z IS do Európy

Rím 6. februára (TASR) - Pred návratom bojovníkov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) do Európy varoval v utorok na konferencii o migrácii v Ríme taliansky minister zahraničných vecí Angelino Alfano.Rečník však súčasne varoval aj pred populistickými stranami, ktoré využívajú migračnú problematiku na podnecovanie strachu verejnosti a zisk voličských hlasov.konštatoval šéf talianskej diplomacie.Podľa jeho slov sa Taliansko usiluje získať podporu Nigeru, kde má od januára 470 vojakov a pre ktorý uvoľnilo vlani 100 miliónov eur na zlepšenie zabezpečenia štátnej hranice a výcvik príslušníkov lokálnych bezpečnostných zložiek pre boj proti teroristom.Na stretnutí v talianskej metropole sa podľa tlačovej agentúry APA zúčastnili zástupcovia krajín pôvodu migrantov, ako aj štátov, ktoré im slúžia ako tranzitné krajiny, konkrétne napríklad Alžírska, Čadu, Egypta či Tuniska. Podobná konferencia sa v Ríme konala už vlani v júli.Taliansko, ktoré je vzhľadom na svoju geografickú polohu značne konfrontované s migračnou krízou, má aktuálne vládu, ktorá sa nemôže obmedziť na varovania pred populizmom a džihádistami, ani na neustále zdôrazňovanie nedostatku solidarity európskych partnerov, ale mala by prikročiť k riešeniu jestvujúcich problémov, vyplýva zo správy tlačovej agentúry DPA.Priveľká byrokracia často bráni návratu ilegálnych migrantov a vedie ich prežívaniu v často preplnených objektoch alebo parkoch či na železničných staniciach. Migranti musia nezriedka žobrať alebo predávať drogy a u ľudí vyvolávajú pocity strachu. To všetko prispieva k vnímaniuaj vtedy, ak táto fakticky nejestvuje.