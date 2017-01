Aliancia za čistú hru upozorňuje na možné dopady obmedzenia hazardu

Ilustračná snímka Foto: TASR/ Štefan Puškáš Foto: TASR/ Štefan Puškáš

Bratislava 18. januára (TASR) – Zástupcovia hlavného mesta by mali dať verejný prísľub, že ak sa v Bratislave obmedzí hazard, výpadok približne štyroch miliónov eur z rozpočtu sa nepremietne do zvyšovaní daní a iných poplatkov. Vyzýva k tomu Aliancia za čistú hru – Clarify, podľa ktorej je hazard pre blížiace sa regionálne a komunálne voľby najlacnejšia predvolebná téma, ale zväčša ju zaplatia občania vo zvýšených poplatkov.Riaditeľ aliancie Rafael Rafaj tvrdí, že tie sa skrývajú v parkovacej politike, odvoze odpadu alebo vo zvyšovaní komunálnej dane.zdôraznil riaditeľ aliancie. Aliancia preto vyzýva komunálnych politikov, aby zvolili radšej prísnu a adresnú reguláciu hazardu. Ako tvrdí, technologické možnosti umožňujú po plošnom zákaze veľa hráčom presun do online prostredia na internete. Taktiež aj do herní v susedných mestách či dokonca do nelegálnych herní.konštatuje Rafaj. Zástupcov mesta sa pýta, či dokážu garantovať, že po zmiznutí herní v Bratislave zmiznú aj hráči a patologicky závislí obyvatelia.myslí si Rafaj.Aliancia za čistú hru – Clarify vyzýva vládu, Združenie miest a obcí Slovenska i médiá na otvorenie celospoločenskej odbornej diskusie o všetkých aspektoch závislostí.tvrdí.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v pondelok (16. 1.) oznámil, že o obmedzení hazardu v Bratislave rozhodnú mestskí poslanci na svojom februárovom zasadnutí. Ukončila sa totiž kontrola všetkých 136.139 odovzdaných podpisov pod petíciu za zákaz hazardu v hlavnom meste. Kontrola ukázala, že je platných 98.118 podpisov.Ak mestskí poslanci schvália všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o obmedzení hazardu v Bratislave, od dátumu jeho účinnosti sa nebudú vydávať nové licencie na prevádzkovanie hazardných hier na území hlavného mesta.vysvetlil Nesrovnal.Petíciu za zákaz hazardu v hlavnom meste spustil v máji 2015 primátor Nesrovnal a starostovia bratislavských mestských častí. Organizátori petície poukázali, že prevádzok s hazardnými hrami je v Bratislave viac ako lekární. Ako uviedli, v meste je 232 herní, 588 výherných prístrojov a 2177 videoherných automatov. Oproti tomu sa tu nachádza zhruba 219 lekární.Kritikom tejto petície je dlhodobo Asociácia zábavy a hier, ktorá spochybňuje jej platnosť a formu, ako bola predložená, zberaná a čo bolo jej obsahom. Asociácia tvrdí, že má právne analýzy, ktoré jej dávajú za pravdu, a preto chce túto vec riešiť súdnou cestou.