Aliancia za rodinu nesúhlasí,aby SR financovala potraty v Afrike

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. februára (TASR) – Aliancia za rodinu (AZR) nesúhlasí, aby Slovensko v rámci Európskej únie (EÚ) spolufinancovalo potraty v Afrike a ďalších rozvojových krajinách. Reaguje tak na aktuálne udalosti po obnovení tzv. Mexico City Policy prezidenta Ronalda Regana súčasným americkým prezidentom Donaldom Trumpom, na základe ktorej prestáva USA financovať z federálneho rozpočtu organizácie podporujúce potraty či nedobrovoľné sterilizácie v týchto krajinách. Akousi odpoveďou na to je iniciatíva dánskej ministerky Ully Tornaes ministrom členských krajín EÚ, abyvo financovaní týchto organizácií.Aliancia za rodinu v tejto súvislosti vyzýva premiéra Roberta Fica o vysvetlenie, či minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák podpísal alebo podpíše spoločný list, ktorý iniciovala dánska ministerka.povedal na dnešnej tlačovej konferencii predseda AZR Anton Chromík.Aliancia si totiž nemyslí, že práve financovanie organizácií, ktoré propagujú potraty ako metódu plánovaného rodičovstva, vykonávajú potraty, nútené potraty či nedobrovoľné sterilizácie v rozvojových krajinách, alebo lobujú za zmenu protipotratovej legislatívy, je dobrým riešením. Aliancia preto podľa neho zásadne nesúhlasí s finančnou podporou organizáciám, ktoré vykonávajú v rozpore s požiadavkami, pravidlami a princípmi stanovenými európskou legislatívou či v rozpore so závermi Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji.tvrdí Chromík s tým, že takéto riešenia nemôžu byť dobré ani pre Afriku, ani pre Afričanov, ktorí majú problém už so základnými potrebami, ako je voda či jedlo.Zároveň poukazuje na to, že samotné Slovensko patrí ku krajinám, ktoré nepovažujú potraty za správne riešenie a ich financovanie nepodporuje. Odvoláva sa tiež na prieskumy, podľa ktorých 70 percent populácie na Slovensku pripúšťa potrat len z veľmi vážnych dôvodov, alebo ho nepripúšťa vôbec, či na dva Národné pochody za život, ktoré údajne boli najmasovejšími zhromaždeniami od revolúcie.myslí si Chromík.Reakcia európskych politikov, podľa ktorých je financovanie potratov EÚ, prekvapila aj občianske združenie Fórum života.hovorí členka predsedníctva Fóra života Mária Demeterová.Fórum podľa nej oceňuje v tomto smere jasný postoj afrických krajín, ktoré považujú takútoskôr ako urážku ich kultúry a kolonizátorské maniere. Riešenie vidí skôr vo vzdelávaní, osvete a pomoci, podobne, ako to funguje na Slovensku už deväť rokov v rámci projektu Zachráňme životy, kedy sa riešilo 2000 prípadov pomoci, pričom nikdy matky nenútili, aby išli alebo nešli na potrat, ale bolo to na ich slobodnom rozhodnutí.Úrad vlády SR prostredníctvom svojho tlačového a informačného odboru odporučil obrátiť sa v tejto súvislosti na rezort zahraničných vecí, ktorý poskytne k celej veci stanovisko. Podľa hovorcu ministerstva Petra Suska nevyzvala dánska partnerka ministra Miroslava Lajčáka na podpis listu, v ktorom by žiadala o podporu projektu financovania reprodukčného zdravia a plánovaného rodičovstva v rozvojových krajinách.uviedol pre TASR Susko. Rozhodnutie o prípadnom pripojení či nepripojení sa SR k tejto iniciatíve by však podľa neho mohlo byť prijaté iba po komplexnom posúdení predmetnej problematiky zainteresovanými rezortmi vlády SR.