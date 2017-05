Alitalia dnes kvôli štrajku zrušila 200 letov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 28. mája (TASR) - Talianska letecká spoločnosť Alitalia dnes zrušila asi 200 letov na vnútroštátnych a medzištátnych linkách. Dôvodom je štrajk časti zamestnancov tejto leteckej spoločnosti.Dnešný štrajk vopred avizovali letoví dispečeri i viaceré odborové zväzy zastrešujúce pracovníkov aerolínií Alitalia. Štrajk sa začal dnes o 10.00 h SELČ a potrvá do 18.00 h SELČ.Štrajk sa koná v čase rokovaní o podmienkach avizovaného prepustenia 1358 z 12.500 zamestnancov leteckej spoločnosti. Časť personálu okrem toho protestuje proti nevyplateniu viacerých odmien za máj.Spoločnosť Alitalia roky produkovala stratu. Od 2. mája je na žiadosť akcionárov pod osobitnou správou. K tomuto kroku bolo nutné pristúpiť po tom, ako zamestnanci odmietli navrhovaný plán na reštrukturalizáciu spoločnosti, ktorý predpokladal aj zrušenie 1700 nadbytočných miest. Vláda, ktorá odmietla akékoľvek znárodnenie Alitalie, teraz hľadá subjekt ochotný časť spoločnosti prebrať.Alitalia získala začiatkom mája od vlády pôžičku vo výške 600 miliónov eur, ktorá jej mala pomôcť zaručiť lety na najbližších šesť mesiacov. Napriek mohutnej reklamnej kampani sľubujúcej zľavy sa však Alitalii nedarí presvedčiť klientov ani cestovné kancelárie, aby využívali jej služby. Potenciálni klienti sa totiž zo strachu, že prídu o peniaze, obracajú radšej na iné letecké spoločnosti.Problémy so zabezpečením svojich služieb pre zákazníkov mala počas tohto víkendu aj letecká spoločnosť British Airways. V jej prípade to však spôsobil mohutný výpadok počítačového systému. Spoločnosť jednoznačne vylúčila, že by šlo o dôsledok počítačového útoku.