Alitalia v 1. kvartáli o polovicu zredukovala stratu

Na archívnej snímke zo 4. novembra 2013 lietadlo talianskej leteckej spoločnosti Alitalia a lietadlo francúzskej leteckej spoločnosti Air France sú na letisku v Ríme. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 29. apríla (TASR) - Talianske aerolínie Alitalia znižujú svoje straty. Spoločnosť v 1. kvartáli medziročne zredukovala stratu o polovicu z 228 miliónov na 117 miliónov eur. Príjmy z predaja leteniek sa medziročne zvýšili o 6,4 %. Uviedol to správca firmy Stefano Paleari v rozhovore pre ekonomický denník Sole 24 Ore.povedal Paleari. Aerolínie však stále nedosiahli finančnú stabilitu, hoci podstatne znížili prevádzkové straty. Podľa správcu firma potrebuje investičný plán, ktorý by mal poslúžiť najmä flotile lietadiel. Alitalia by totiž mohla zabodovať s diaľkovými linkami.Rozhodnutie o budúcnosti Alitalie musí prijať nová vláda, ktorá vznikne zo súčasných rokovaní. Predaj aerolínií sa neustále odkladá a vláda presunula termín z konca apríla na koniec októbra. Odôvodnila to problémami pri tvorbe novej vlády, ktorá je nevyhnutným predpokladom na rokovania s vedením Alitalie a investormi.