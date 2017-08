Aljašská pôda sa topí a celá krajina mení svoju tvár

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 27. augusta (TASR) - Trvalo zamrznutá pôda na Aljaške už nie je trvalá. Permafrost sa tam topí a veľké časti môžu do roku 2050 úplne zmiznúť. Upozornil na to denník The New York Times.uviedol pre denník vedec Max Holmes.Na niektorých južnejšie položených miestach na Aljaške je teplota permafrostu v hĺbke jeden meter len menej než pol stupňa pod bodom mrazu. Krajina tam je už v súčasnosti posiata malými jazierkami a kalužami vytvorenými topiacim sa permafrostom.Zmeny vedci zaznamenali aj na chladnejšom severe, kde dosahuje permafrost hĺbku až 640 metrov. Pod povrchom tam počas uplynulého desaťročia vzrástla teplota z mínus osem stupňov na mínus tri stupne, teda o päť stupňov Celzia. V hĺbke 19 metrov vzrástla teplota o tri stupne Celzia.povedal vedec Vladimir Romanovsky s tým, že ak bude vypúšťanie emisií a otepľovanie pokračovať rovnakým tempom ako teraz, tak teploty permafrostu pod povrchom budú nad nulou okolo polovice storočia.Vedci sledujú nielen meniacu sa teplotu permafrostu, ale analyzujú aj jeho zloženie, predovšetkým množstvo oxidu uhličitého, ktoré sa po roztopení zamrznutej pôdy uvoľní do atmosféry.napísal The New York Times.Roztopenie čo i len povrchových častí permafrostu spôsobí značné problémy miestnym obyvateľom.Napríklad v meste Bethel, kde priemerné teploty stúpli od polovice 20. storočia o vyše dva stupne Celzia, sa podľa The New York Times hlavná cesta pre pohybujúcu sa zem podobá viac na rumpľu než na dopravnú komunikáciu. Praskajú aj základy domov v meste.uviedli noviny.Aljašku neohrozuje len topiaci sa permafrost, ktorý pokrýva väčšinu plochy štátu. Komunitám žijúcim na pobreží spôsobuje problémy aj ľad topiaci sa v okolitých moriach a stúpajúca hladina vody.