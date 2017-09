All Star TL bude 17. februára za účasti českej extraligy, EBEL i DEL

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 13. septembra (TASR) - All Star víkend najvyššej slovenskej hokejovej súťaže 2018 sa uskutoční s medzinárodnou účasťou výberov Tipsport Ligy, českej extraligy, rakúskej EBEL a nemeckej DEL. Takáto spoločná akcia bude mať premiéru 17. februára na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.Myšlienka zorganizovať regionálny All Star víkend za účasti líg zo susedných krajín vznikla začiatkom roka. Oslávi sa ním 25. výročie samostatnej slovenskej súťaže. Víťaz si okrem trofeje odnesie finančnú dotáciu 25-tisíc eur. Vstupenky v cenovom rozmedzí od 15 do 30 eur sú pre fanúšikov dostupné od stredy 13. septembra na www.predpredaj.sk.vyhlásil riaditeľ Tipsport Ligy Richard Lintner.povedal Řezníček.Odohrá sa turnaj 3 na 3 každý s každým, zápasy potrvajú 2x15 minút a každé mužstvo bude mať tucet korčuliarov a dvoch brankárov. Tabuľka určí výsledné poradie po poslednom súboji, ktorý obstarajú slovenská a česká liga. Všetky kluby štyroch súťaží budú zastúpené aspoň jedným hráčom, maximálny počet cudzincov v jednotlivých výberoch je sedem. Termín je v čase konania zimných olympijských hier v Pjongčangu, takže k dispozícii nebudú všetci hokejisti.pokračoval šéf EBEL Christian Feichtinger. "Nakoľko spolupráca v rámci organizácie Hockey Europe funguje na vynikajúcej úrovni, spoločne sme na niekoľkých stretnutiach dohodli originálnu platformu tohto podujatia," dodal šéf DEL Gernot Tipcke.Organizátori nachystali okrem hokejového aj sprievodný program. Začne sa o 13.00 h vo veľkej zóne pre priaznivcov pred zimným štadiónom.uzavrel Lintner.