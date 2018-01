Allan Mikušek oslávil päťdesiatku Galakoncertom 50-25

Allan Mikušek, archívna snímka. Foto: TASR/Miroslava Cibulková Allan Mikušek, archívna snímka. Foto: TASR/Miroslava Cibulková

Bratislava 31. januára (TASR) – Známy slovenský spevák a skladateľ Allan Mikušek oslávil spolu s fanúšikmi v utorok večer Galakoncertom 50-25 životné jubileum. Prvá číslica v názve narodeninovej párty znamená jeho vek - narodil sa 30. októbra 1967 -, druhá číslica znamená počet rokov na slovenskej hudobnej scéne.Na pódiu bratislavskej Hant arény sa to hosťami koncertu a gratulantmi zároveň len tak hemžilo. Blahoželať prišli Michal David, František Nedvěd a Tie Break, Tučňáci, Michaela Tučná, Petr Kocman, Tomáš Linka, Vašo Patejdl, Beáta Dubasová, Peter Cmorik, Peter Dula a Henrich Novák.Prvá časť koncertu patrila Mikušekovi a jeho sprievodnej skupine. Zahrali skladby Skúšam, Show musí byť, Prvý krát, Známa vec, Košeľa, Čo o mne vieš?, Zázrak, Šťastná ako žena má byť, Ty si tá, S diablom v duši a Som tu.V druhej časti koncertu postupne prichádzali hostia a z pódia zaznelo viacero duetov - so skupinou Tučňáci slávny hit Všichni jsou už v Mexiku, s Petrom Kocmanom Chřestýší jed a Dážď, s Tomášom Linkom Paní má se má a hit Báječná ženská, s Michaelou Tučnou, dcérou Michala Tučného dvojica songov Sundej z hodin závaží a Len chcieť. František Nedvěd priviezol do Bratislavy aj sprievodnú skupinu Tie break, s Allanom uviedli pesničky Kamarád a Modré nebo, ktorú s Františkom Nedvědom nahrali v roku 2000 na album Krídla. Pokračovala trojica domácich hostí - s Petrom Cmorikom zahrali a zaspievali Kam som rozum dal a Stále hrám, s Beátou Dubasovou ponúkli vianočný duet Ježiško je v každom z nás a Beáta pridala hit Sme také, aké sme. Úspech mali aj vo dvojici s Vašom Patejdlom, k čomu prispeli piesne Nemôžeš v kúte stáť, O tom je raj a Kaskadér. Záverečným hosťom bol stále populárny Michal David. Aj s ním uviedli trojicu piesní, a to Chtěl bych žít, novú pesničku Nejsi sám, ktorú zložili spoločne a ktorá mala na koncerte premiéru, a na záver hit Nonstop. Na úplný záver zaspievali všetci účinkujúci pieseň Michala Tučného Tam u nebeských bran.K hosťom galavečera Allan Mikušek pre TASR po jeho skončení uviedol: "Sú to ľudia, s ktorými som preskákal v podstate tých 25 rokov, či už intenzívne alebo na hraniach, alebo sme v kontakte cez telefón či internet. Sú to ľudia, s ktorými sa poznám minimálne 20 rokov. Preto je tu Vašo Patejdl. Nebyť jeho, tak nie som známy. Vašo mi veľmi pomohol aj s Jožkom Krajčovičom, vtedy mali svoje štúdio Relax. Michal David, úžasný to človek, mal som tú česť párkrát u neho nahrávať, stretnúť sa na akciách. Tomáš Linka, muzikant z Fešákov, Miška Tučná, Michalova dcéra. Beátka Dubasová, s ktorou sa poznáme, ja som ju spoznal ešte keď som mal nejakých 15 rokov.""My s Allanom sme sa stretli u Vaša Patejdla v štúdiu, nahrávala som tam v roku 1993 Modrý album a Allan tam nahrával tiež. Stretávali sme sa tam a boli sme si navzájom veľmi sympatickí," dodala Beáta Dubasová."Bol som milo prekvapený, keď ma Allan pozval na jeho koncert. Mám ho rád kvôli tomu, ako dlho a čo robí. My muzikanti máme všetci radi country. Je to americký štýl, ktorý má vplyv aj na našu hudbu," doplnil Peter Cmorik."Prvýkrát sme sa stretli u mňa v štúdiu, ktoré som mal v Dúbravke, kde vznikali rôzne hudobné projekty a jedným z nich bol aj jeho prvý album Allan v roku 1992. Zvukára robil Jožo Krajčovič. On ma vlastne trocha zoznámil s country, lebo do tej doby som country veľmi nepočúval, išlo vedľa mňa," povedal Vašo Patejdl."S Allanom sa poznáme pomaly 30 rokov, stretli sme sa na spoločných akciách. Country štýl mám rád, aj som zložil niekoľko pesničiek Jakubovi Smolíkovi aj iným, a country vianočnú pesničku som napísal aj Karlovi Gottovi. Veľmi blízke je mi americké pop-country," uviedol pre TASR Michal David."Na naše prvé stretnutie si už veľmi nepamätám, mám dojem, že to bolo na amfiteátri v Trnave, ale je to už aspoň 20 rokov. Potom sme nahrali spoločný duet Modré nebo," dodal František Nedvěd.Spevák, skladateľ, textár, gitarista aj producent Allan Mikušek (*30.10.1967, Trnava) začínal hudobnú dráhu v auguste 1988 v skupine Podkova. Po piatich rokoch sa rozhodol v roku 1993 pre sólovú dráhu. Už v závere roka 1992 vydal prvý sólový album Allan. Dva roky nato pridal druhý album Stále hrám. Ďalšími boli Hviezda na tričku (1998), Krídla (2000), Šesť strún (2001) a To najlepšie naživo (2003). V auguste 2008 vytvoril spoločný projekt so skupinou Grass Country. Má dve deti - dcéru Natáliu, ktorá je speváčkou, a syna Petra, ktorý je bubeníkom a sedel za bicími nástrojmi aj pri tomto galakoncerte.