Allardyce už nie je tréner Evertonu, klub hľadá dlhodobejšie riešenie

Sam Allardyce, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. mája (TASR) - Futbalový tréner Sam Allardyce opustil v stredu lavičku anglického klubu FC Everton. V uplynulej sezóne ho doviedol k ôsmemu miestu v najvyššej súťaži, mužstvo prebral v novembri po Ronaldovi Koemanovi na trinástej priečke.Šesťdesiattriročný Allardyce mal platný kontrakt do júna 2019, no spolupráca sa skončila už po necelých siedmich mesiacoch. Napriek zlepšeným výsledkom sa herný štýl Evertonu pod jeho trénerským vedením nepozdával viacerým fanúšikom.uviedol na oficiálnej stránke Denise Barrett-Baxendale, ktorý bude o 1. júna šéfom exekutívy.Allardyce koučoval v minulosti na klubovej úrovni Blackpool, Notts County, Bolton, Newcastle, Blackburn, West Ham, Sunderland či Crystal Palace. V roku 2016 bol krátko kormidelník anglickej reprezentácie, ale z funkcie sa porúčal po jedinom zápase (víťazstvo 1:0 na Slovensku v kvalifikácii MS 2018, pozn.) pre obvinenie z korupcie. Tento týždeň ho uviedli do trénerskej Siene slávy anglického futbalu.