Altmaier: Dokážem si predstaviť svet, kde sa obchodné bariéry zmenšujú

Berlín 1. mája (TASR) - Bez ohľadu na spor Európskej únie (EÚ) a USA ohľadne amerických ciel na oceľ a hliník, nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier si dokáže predstaviť svet, v ktorom sa obchodné bariéry zmenšujú a nie zväčšujú.Altmaier, minister hospodárstva v najväčšej ekonomike EÚ, podľa vlastných slov dúfa, že je možné dosiahnuť odstránenie obchodných bariér na celom svete. A k ich odstráneniu by sa mohli pripojiť aj USA v rámciUSA v pondelok (30.4.) predĺžili o 30 dní výnimku na clá na dovoz ocele a hliníka pre EÚ, Kanadu a Mexiko a zároveň oznámili dosiahnutie základnej dohody o týchto clách s Argentínou, Austráliou a Brazíliou.Americký prezident Donald Trump 23. marca zaviedol clá vo výške 25 % na oceľ a 10 % na hliník s odôvodnením, že dovozkovov ohrozoval národnú bezpečnosť USA a ubližoval domácim výrobcom. Ale Washington dočasne, do 1. mája, oslobodil od poplatkov EÚ, Austráliu, Argentínu, Brazíliu, Kanadu, Mexiko a Južnú Kóreu. A tesne pred vypršaním výnimky pre Úniu ju Washington predĺžil o 30 dní, čo dáva obom stranám viac času na rokovanie o obchode.Ministri obchodu členských štátov EÚ musia teraz dosiahnuť dohodu medzi sebou, pripomenul Altmaier.povedal Altmaier.dodal.Nemecká vláda v reakcii na predĺženie výnimky zdôraznila dôležitosť dialógu medzi EÚ a USA o problematike taríf. "Je obzvlášť dôležité, aby sa Európska únia usilovala o dialóg so Spojenými štátmi," uvádza sa vo vyhlásení nemeckej vlády. "Ani Európska únia, ani Spojené štáty nemôžu mať záujem o eskaláciu v kontexte obchodných vzťahov. Naopak, USA i EÚ budú profitovať z ďalšieho prehlbovania obchodných väzieb."