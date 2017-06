Alves môže rokovať s Man City. Na odchode z Juve aj Alex Sandro

Na snímke hráč Juventusu Daniel Alves strieľa druhý gól mužstva v odvete semifinále Ligy majstrov vo futbale Juventus Turín - AS Monaco v utorok 9. mája 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Turín 21. júna (TASR) - Dani Alves môže opustiť taliansky futbalový klub Juventus Turín a dostal povolenie rokovať s Manchestrom City.Generálny manažérGiuseppe Marotta v stredu povedal, že brazílsky obranca si "uvedomil, že chce skúsiť niečo nové. Jeho kontrakt rozviažeme po vzájomnej dohode a želáme mu veľa šťastia."Tridsaťštyriročný Alves prišiel do Juventusu pred rokom z Barcelony a pomohol mu k zisku rekordného šiesteho titulu v Serii A v rade a do finále Ligy majstrov. V City by sa mohol opäť stretnúť s niekdajším trénerom Barcy Pepom Guardiolom.Marrota ďalej uviedol, že klub dostal ajponuku na prestup ľavého beka Alexa Sandra od Chelsea. Informovala agentúra AP.