Alžírčan, ktorý založil požiar vo viedenskej väznici, dostal 12 rokov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 1. februára (TASR) - Na 12 rokov za mreže poslal vo štvrtok Krajinský súd vo Viedni 34-ročného Alžírčana, ktorého uznal za vinného z trestných činov podpaľačstva, ťažkého ublíženia na zdraví a donucovania, avšak zbavil ho obvinenia z pokusu o vraždu.Obžalovaný založil 16. októbra 2016 ako väzeň justičného zariadenia vo viedenskej štvrti Josefstadt požiar so zámerom dosiahnuť vlastné preloženie do inej väznice. Muž podpálil vlastný matrac a nožom bránil trom spoluväzňom, aby vyvolali poplach.Všetci jeho spoluväzni utrpeli ťažké zranenia, jeden bol dokonca v ohrození života. Ak by väzenským hasičom neboli pomohli profesionálni z rakúskej metropoly, bolo by pri incidente došlo i k stratám na životoch.I tak sa však 11 členov väzenskej stráže - popri troch spoluväzňoch obžalovaného - priotrávilo dymom a putovalo do nemocnice. Materiálne škody v dôsledku požiaru, ktorý úplne zničil spomínanú celu, vyčíslili na 50.000 eur.Platná rakúska legislatíva ráta v danom prípade s maximálnou sadzbou desiatich rokov väzenia. Alžírčan sa však k činu ako opakovane trestaná osoba dopustil v skúšobnej lehote, takže mu hrozilo až 15 rokov za mrežami.Odsúdený sa podľa vlastných slov s rôznou falošnou identitou zdržiaval v Európe už 13 rokov ilegálne. Skúsenosti z väzenských zariadení má už popri Rakúsku aj z Grécka a Talianska. Pri rozhodovaní o výške trestu súd považoval za priťažujúcu okolnosť absenciu akejkoľvek ľútosti zo strany obžalovaného.Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.