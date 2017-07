Alžírsko plánuje udeliť africkým migrantom povolenie na pobyt a prácu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alžír 4. júla (TASR) - Alžírsko plánuje udeliť ilegálnym africkým migrantom povolenie na pobyt a prácu. Podľa včerajšej správy agentúry Reuters tak reaguje na nedostatok pracovníkov v poľnohospodárstve a stavebníctve a zároveň sa usiluje týmto spôsobom bojovať proti nárastu rasistických nálad.Plán alžírskeho premiéra nasleduje po spustení anonymnej online kampane, ktorá obviňuje afrických migrantov z obsadenia pracovných miest a šírenia vírusu HIV, spôsobujúceho AIDS. Počet afrických migrantov sa neoficiálne odhaduje na 100.000.Alžírskej vláde robia starosti nízke príjmy z predaja ropy a plynu, preto sa usiluje posilniť ekonomiku v ďalších odvetviach, v ktorých zase eviduje nedostatok pracovníkov. Bojuje tiež s islamským extrémizmom a nezamestnanosťou mladých ľudí, ktorá sa pohybuje na úrovni 30 percent.Alžírske ministerstvo vnútra v súvislosti s určením počtu povolení na pobyt organizuje sčítanie ľudu. Potenciálnych kandidátov na pobyt budú preverovať bezpečnostné služby.vyhlásil v parlamente alžírsky premiér. Zároveň dodal, že nedovolí žiadnej mimovládnej organizácii alebo jednotlivcom poškvrniť meno krajiny.Africkí migranti prichádzajú do Alžírska najmä z Mali, Nigeru a Burkiny Faso. Utekajú pred chudobou či terorizmom. Niektorí z nich využívajú Alžírsko ako tranzitnú krajinu na ceste do Líbye, z ktorej smerujú do Európy.