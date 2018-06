Alžírsko počas maturitných skúšok vypína internet

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alžír 21. júna (TASR) - V Alžírsku počas maturitných skúšok blokujú prístup na internet. Tamojšie úrady tak chcú zabrániť podvádzaniu a úniku otázok, informovala vo štvrtok spravodajská televízia BBC.Maturitné skúšky v tejto severoafrickej krajine prebiehajú od 20. do 25. júna. Na hodinu od začiatku každého testovania budú okrem internetu vypnuté aj mobilné a pevné linky.Alžírske ministerstvo školstva zároveň pre noviny an-Nahár priblížilo, že sociálna sieť Facebook bude blokovaná počas celého skúšobného obdobia.V priestoroch, v ktorých prebiehajú maturitné skúšky, sú navyše zakázané všetky elektronické zariadenia s možnosťou prístupu na internet. Pri vchodoch do týchto miestností sú zároveň nainštalované detektory kovov a vnútri sa nachádzajú bezpečnostné kamery, spresnilo ministerstvo.Tento krok prišiel po rozsiahlom úniku maturitných otázok v roku 2016. V dôsledku toho vlani úrady požiadali poskytovateľov internetových služieb, aby zablokovali prístup na sociálne siete. Toto opatrenie však nebolo postačujúce.Maturitné skúšky v Alžírsku by tento rok malo podstúpiť približne 700.000 študentov. Výsledky testovania by podľa očakávaní mali byť známe 22. júla.