Alžírsko posilnilo ochranu hraníc s Líbyou

Alžír 27. októbra (TASR) - Okolo 50.000 príslušníkov armády vyslalo Alžírsko do pohraničia s Líbyou v reakcii na správy o príprave útoku líbyjských džihádistov v susednej krajine.S odvolaním sa na bezpečnostné zdroje o tom vo štvrtok informoval arabský denník al-Džabar.Podľa rovnakého zdroja svedčí o rastúcich obavách z možného teroristického útoku aj urgentná návšteva alžírskeho ministra obrany na juhovýchode krajiny, kde chcel osobne preveriť opodstatnenosť správ o tom, že sa členovia salafistických a džihádistických skupín z Líbye pripravujú v blízkej budúcnosti preniknúť do Alžírska, respektíve Nigeru a Tuniska. Ide údajne o bojovníkov so značnými skúsenosťami, blízkych severoafrickej odnoži siete al-Káida či Islamskému štátu (IS).Motívom útočníkov má byť pomsta úradom susedných krajín spolupracujúcich s oficiálnymi líbyjskými orgánmi.Paralelne s rastúcou neistotou v Alžírsku sa v uplynulých mesiacoch podľa znalcov pomerov zvýšili aktivity džihádistov v tejto krajine.Podľa jedného z tamojších periodík, ktoré je blízke rezortu obrany, alžírske ozbrojené sily vlani zlikvidovali 125 predpokladaných džihádistov a ďalších 225 extrémistov zadržali.