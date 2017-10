Amazom má záujem o partnerstvo s francúzskym reťazcom Leclerc

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 4. októbra (TASR) - Americký internetový obchod Amazon oslovil francúzsku sieť supermarketov Leclerc s návrhom na možné partnerstvo v oblasti logistiky. To podporilo špekulácie v súvislosti so zámermi spoločnosti Amazon v sektore supermarketov.povedal Michel-Édouard Leclerc, ktorý stojí na čele spoločnosti.dodal.Leclercov komentár nasleduje po tom, ako francúzske noviny Le Monde tento týždeň napísali, že Amazon oslovil rôzne francúzske siete supermarketov, vrátane reťazca Casino, v súvislosti s možnými dohodami o distribúcii, prípadne o akvizícii.Minulý mesiac sa na trhu šírili fámy, že Amazon by mohol mať záujem predložiť ponuku aj francúzskej sieti supermarketov Carrefour. Oba reťazce - Casino a Carrefour - reagovali vyhlásením, že fámy na trhoch nekomentujú.Amazon tento rok kúpil americkú sieť obchodov s potravinami Whole Foods Market za 13,7 miliardy USD (11,62 miliardy eur). Táto dohoda predstavuje dramatickú zmenu jeho stratégie. Amazon už celú dekádu ponúka aj dodávky potravín cez svoju službu Fresh, ale až doteraz sa nepokúsilsi väčšiu časť z obrovského trhu s potravinami.