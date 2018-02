Amazon dosiahol v 4. kvartáli rekordný zisk

Zakladateľ a výkonný šéf internetového obchodu Amazon.com Jeff Bezos Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. februára (TASR) - Americký internetový obchod Amazon v 4. štvrťroku viac ako zdvojnásobil svoj zisk, ktorý sa vyšplhal na najvyššiu úroveň v histórii spoločnosti. Pomohla mu silná vianočná sezóna aj milióny nových klientov, ktorých sa mu podarilo získať, a tiež zmeny daňových zákonov v USA.Aj vlaňajšia kúpa reťazca s biopotavinami Whole Foods Market za 13,7 miliardy USD, prispela k rekordným výsledkom Amazonu.Najväčší on-line predajca na svete uviedol, že jeho čistý zisk sa za tri mesiace do konca decembra 2017 zvýšil na 1,86 miliardy USD (1,49 miliardy eur), čo predstavuje 3,75 USD na akciu, zo 749 miliónov USD alebo 1,54 USD/akcia v 4. kvartáli 2016..Nedávne zmeny daňových zákonov v USA mu v uplynulom kvartáli priniesli jednorazový benefit 789 miliónov USD.Analytici pritom očakávali, že zisk Amazonu v posledných troch mesiacoch vlaňajška stúpne len na 1,85 USD na akciu.Vianočná sezóna, ktorá sa začína počas osláv Dňa vďakyvzdania v posledný novembrový štvrtok, je tradične zdrojom najväčším tržieb pre amerických maloobchodníkov. Tržby Amazonu tak v 4. kvartáli vzrástli o 38 % na 60,5 miliardy USD, zatiaľ čo analytici odhadovali, že dosiahnu 59,8 miliardy USD.Rýchle dodávky, najmä v rámci služby Prime Now, pomohli internetovému gigantu získať milióny nových klientov, ktorí sa chceli vyhnúť návalom v obchodoch. Služba Prime zaznamenala v poslednom kvartáli vlani viac ako 4 milióny registrácií za týždeň a jej príjem z poplatkov vďaka tomu vzrástol o 49 % na 3,2 miliardy USD, uviedol Amazon.Odhaduje sa, že približne 60 miliónov, alebo takmer polovica všetkých amerických domácností, je zaregistrovaných v Prime.Tržby z reklamy a iné výnosy sa v 4. kvartáli tiež výrazne zvýšili, o 62 % na 1,74 miliardy USD.Čo sa týka vyhliadok, Amazon predpovedá v 1. kvartáli tohto roka tržby v pásme 47,75 - 50,75 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávajú tržby 48,6 miliardy USD.(1 EUR = 1,2459 USD)