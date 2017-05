Amazon predstavil svoje budúce logistické centrum v Seredi

Logistické centrum,ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sereď 12. mája (TASR) – Americká spoločnosť Amazon predstavila dnes v Seredi svoje budúce logistické centrum, ktoré by v nasledujúcich troch rokoch malo zamestnať 1000 ľudí. Prevádzku plánuje spustiť na jeseň tohto roku.Nové centrum sa nachádza v priemyselnom parku Serede, ulica, vedúca k nemu sa bude na základe súhlasu mestských poslancov spred niekoľkých dní nazývať Amazonská. Viceprezident Amazonu pre Európu Roy Perticucci povedal, že takýto je zvyk aj v ostatných krajinách, kde sa etablovali. Podľa jeho vyjadrenia seredské centrum pomôže uspokojiť rastúci dopyt zákazníkov a zabezpečiť potrebné služby.uviedol. Slovensko a Sereď vyhodnotila spoločnosť ako vhodnú na centrum reverznej logistiky, ktoré je v poradí tretím na svete v rámci Amazonu a bude pracovať pre všetky jeho centrá v Európe. Výšku investície však Perticucci nespresnil. Dodal, že v Seredi pôjde o najväčšie a najmodernejšie centrum so soft i hardvérovými riešeniami.Perticucci i minister hospodárstva Peter Žiga a minister financií Peter Kažimír vyzdvihli vzájomnú dobrú spoluprácu. Žiga podčiarkol, že Amazon nežiadal od vlády žiadne investičné stimuly a že svojím rozhodnutím prísť na Slovensko upevnil postavenie SR v prvej lige vo vzťahu k záujmu zahraničných investorov. Zdôraznil ako dôležité, že táto investícia smeruje do iného segmentu, ako je priemyselná výroba a automobilový priemysel, čím zvyšuje odolnosť slovenského hospodárstva voči prípadným výkyvom. Podporu od vlády dostalo mesto Sereď pri výstavbe svojho priemyselného parku, ktorý je zaujímavý svojou polohou priamo pri D1.Nové centrum sa bude rozprestierať na ploche 60.000 m2, s tisíckou zamestnancov počíta na plný úväzok, pretože pracovať sa bude v nepretržitej prevádzke. Perticucci uviedol, že sú presvedčení, že ponuka mzdy a zaujímavé zamestnanecké výhody prilákajú ľudí nielen zo Serede, blízkych miest, ale aj z celého Slovenska. "Ponúkame možnosti kariérneho rastu, hľadáme aj špecialistov, a to nielen pre Sereď, ale aj pre ostatné naše pracoviská," dodal viceprezident spoločnosti.Amazon je americká spoločnosť, ktorá sídli v meste Seattle. Prevádzkuje jeden z najstarších a najväčších internetových obchodov. V súčasnosti zamestnáva po celom svete 350.000 zamestnancov.