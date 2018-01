Amazon vybral 20 kandidátov na umiestnenie novej centrály

Na ilustračnej snímke priestory spoločnosti Amazon. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Seattle 18. januára (TASR) - Americký internetový obchod Amazon zverejnil užší zoznam miest a regiónov na výstavbu svojej druhej centrály. Tá by podľa spoločnosti mala viesť k vytvoreniu okolo 50.000 dobre platených miest.Po oznámení zámeru postaviť druhú centrálu, čo Amazon zverejnil v septembri minulého roka, záujem prejavilo takmer 240 miest a regiónov. Teraz Amazon zverejnil 20 z nich, pričom len jediné nie je v USA. Tým je kanadské mesto Toronto.Okrem neho sa do užšieho zoznamu dostali napríklad New York, Los Angeles, Chicago či hlavné mesto USA Washington. Kritériá splnili aj Atlanta, Austin, Boston, Dallas, Denver, Indianapolis, Miami, Nashville, Pittsburgh, ale napríklad aj menšie mesto Raleigh v Severnej Karolíne, či okres Montgomery v štáte Maryland.Výber 20 miest a lokalít odštartoval prvú etapu súboja o tisícky pracovných miest a miliardy dolárov, ktoré nová centrála Amazonu prinesie. Záujemcovia sa preto predháňali v ponukách a niektorí už zverejnili svoje prísľuby vysokých daňových úľav.Spoločnosť oznámila, že konečné rozhodnutie o lokalite svojej druhej centrály zverejní do konca tohto roka. Ako dodala, dovtedy bude rokovať s každým z 20 kandidátov s cieľom získať podrobnejšie informácie o ponukách.