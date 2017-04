Amazon zvýšil zisky až o 41 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seattle 28. apríla (TASR) - Internetový predajca Amazon zaznamenal v 1. kvartáli lepšie výsledky hospodárenia. Zisk medziročne vzrástol až o 41 % na 724 miliónov USD (665,38 milióna eur), čím jasne prekonal očakávania analytikov. Tržby stúpli o 23 % na 35,7 miliardy USD a tiež prekonali prognózy.V 2. kvartáli očakáva Amazon zlepšenie tržieb o 16 až 24 % a prevádzkový zisk v rozpätí 425 miliónov USD až 1,08 miliardy USD. Akcie Amazon v mimoburzovom obchodovaní stúpli zhruba o 4 % a od začiatku roka získali celkovo 22 %.Amazon je síce predovšetkým internetový predajca, no expanduje aj do nových oblastí, napríklad, cloudových služieb. Jeho cloudová divízia je najúspešnejšia a v 1. kvartáli zaznamenala medziročný nárast tržieb o 43 % na 3,7 miliardy USD. Ďalším garantom úspechu je služba Prime Service, ktorá za predplatné ponúka používateľom prístup k hudbe a videám, ako aj bezplatné doručovanie a ďalšie výhody.Na druhej strane Amazon plánuje investovať do expanzie do ďalších oblastí. Neveľmi potešujúci je vývoj v medzinárodnej oblasti, ktorá v 1. kvartáli vykázala stratu 481 miliónov USD.