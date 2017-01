Ambasáda USA musí preukázať, že bezpečnostný plot je legálnou stavbou

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (TASR) – Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave musí do 3. februára preukázať, že jeho bezpečnostný plot na Hviezdoslavovom námestí je legálnou stavbou. "" pre TASR to uviedla hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková.Bratislavskí mestskí poslanci totiž koncom septembra 2016 veľvyslanectvu neschválili predĺženie nájmu zhruba 1300 štvorcových metrov mestských pozemkov pred budovou ambasády do 15. augusta 2019. Bratislava tieto pozemky prenajala ešte v roku 2005 na desať rokov veľvyslanectvu, ktoré ich využilo na postavenie bezpečnostného plota.Ambasáda pre TASR aktuálne uviedla, že naďalej spolupracuje na riešení vzniknutého problému s hlavným mestom a mestskou časťou Staré Mesto. Ako tvrdí, súhlasila s podmienkami mesta týkajúcimi sa obnovy nájmu, vrátane úhrady ročného nájomného vo výške približne pol milióna eur. "" tvrdí veľvyslanectvo. Dúfa, že sa touto otázkou bude mestské zastupiteľstvo zaoberať čoskoro a nový nájom odsúhlasí.Ambasáda deklaruje, že jej plány na presťahovanie z Hviezdoslavovho námestia napredujú a určila si aj vhodné miesto pre nové veľvyslanectvo. V súčasnosti čaká na jeho schválenie hlavným mestom a ministerstvom zahraničných vecí. Nové sídlo veľvyslanectva má spĺňať bezpečnostné požiadavky a zároveň aj zapadnúť do okolia." povedala ešte v októbri 2016 pre TASR hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová. Mesto je podľa nej pripravené poskytnúť tomuto zámeru plnú súčinnosť v rámci svojich kompetencií. Výstavba novej budovy veľvyslanectva má trvať do štyroch rokov od podpisu stavebnej zmluvy.O nájme mestských pozemkov pred budovou ambasády rozhodovali mestskí poslanci aj koncom júna 2016, vtedy ho americkej ambasáde predĺžili. Dodatok o predĺžení nájmu mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše v lehote do 60 dní od schválenia uznesenia. Ambasáda dodatok v tejto lehote podpísala, avšak až po uplynutí doby nájmu, teda po 15. auguste 2016. Bratislavské mestské zastupiteľstvo tak muselo v septembri rokovať o novej nájomnej zmluve. Tá bola podobná júnovému dodatku, no americká ambasáda žiadala doplniť klauzulu o tom, že všetky jej peňažné záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy podliehajú dostupnosti financií, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres USA. Poslanci však tejto žiadosti nevyhoveli a nájom neschválili.