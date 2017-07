Ambulancie rokujú o vzniku novej organizácie, mohli by sa spojiť

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 5. júla (TASR) - Lekárske združenia Zdravita a Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) by mohli vytvoriť novú organizáciu. Verejne to navrhuje šéf Zdravity Marián Šóth, ZAP potvrdilo v tejto veci rokovania.Zjednotené združenia by mali podľa Šótha väčšiu silu pri presadzovaní záujmov vo vzťahu k zdravotným poisťovniam či inštitúciám v zdravotníctve.uviedol. Každá z organizácií združuje asi po 2000 ambulancií.Zdravita verejne vyzvala k založeniu združenia šéfa Slovenskej lekárskej komory (SLK) Mariana Kollára, SLK stojí za vznikom ZAP.Zväz ambulantných poskytovateľov verejnú výzvu zatiaľ nechcel komentovať. Potvrdil však, že o tejto téme so Zdravitou rokujú.dodala Edita Hlavačková zo ZAP.