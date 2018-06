Ambulantná pohotovosť bude v Žilinskom kraji s minimálnymi zmenami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer

Žilina 20. júna (TASR) – Ambulantná pohotovostná služba (APS) bude od 1. júla zabezpečená na území Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) iba s minimálnymi zmenami vďaka solidárnemu modelu služieb lekárov. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová to povedala v stredu na tlačovej konferencii v Žiline po predstavení komplexného plánu riešenia pohotovostí.Pripomenula, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR malo do 1. júla obsadiť APS, cez výberové konania sa mu však nepodarilo pokryť celý ŽSK.povedala Jurinová.Podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvie Pekarčíkovej pripravil samosprávny kraj nový solidárny model fungovania pohotovostí aj na základe diskusií s praktickými lekármi. Ten bude súčasťou zmluvy medzi lekárom a APS v okrese a umožní lekárom sa zo službyuviedla Pekarčíková.Doplnila, že podľa zákona APS, o ktoré nemal nikto záujem, majú lekári slúžiť povinne.dodala riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK.Jurinová zároveň upozornila, že v zdravotníckych zariadeniach ŽSK budú počas APS otvorené aj lekárne samosprávneho kraja v blízkosti pohotovosti.podotkla predsedníčka ŽSK.APS by mali podľa informácií ŽSK fungovať od 1. júla 2018 pre dospelých, deti a dorast v Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca, Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená, Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou Dolný Kubín, Oravskej poliklinike Námestovo, Liptovskej nemocnici s poliklinikou Liptovský Mikuláš a Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina. V Martine zabezpečí APS pre dospelých ZDRAVIE MARTIN, s.r.o., a pre deti a dorast Univerzitná nemocnica Martin. V Ružomberku zabezpečí APS pre dospelých Ústredná vojenská nemocnica a pre deti a dorast NOSKO Health prevention, s.r.o. O APS pre dospelých v Kysuckom Novom Meste a Bytči sa rokuje.