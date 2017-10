Ambulantné pohotovosti by mali fungovať len do desiatej hodiny večer

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ambulantné pohotovosti by po novom mali fungovať len do 22.00 h. Ministerstvo zdravotníctva chcelo ich celonočnú prevádzku pôvodne skrátiť do 23.00 h. Poslanci parlamentného zdravotníckeho výboru však dnes odobrili pozmeňujúci návrh k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý hovorí o 22. hodine. S nápadom prišli poslanci Juraj Blanár (Smer-SD) a Alan Suchánek (OĽaNO-NOVA). Súhlasí s ňou aj šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smer-SD).Zároveň sa oproti vládnemu návrhu má zmeniť aj rozsah ordinačných hodín všeobecných lekárov. Ministerstvo navrhlo, aby praktickí lekári ambulovali minimálne 30 hodín týždenne, z toho dvakrát mali byť v ambulancii do 14.00 h. Po zásahu poslancov to má byť 35 hodín s tým, že najmenej dvakrát za týždeň lekár bude ordinovať do 15.00 h.ozrejmil Drucker. Pacientom to má umožniť navštíviť lekára počas dňa, aby nemusel vyhľadávať pohotovosť. Suchánek vysvetlil, že cieľom bolo zlepšiť dostupnosť starostlivosti všeobecných lekárov.Súčasné lekárske služby prvej pomoci (LSPP) by mali zaniknúť najneskôr cez leto budúceho roka. Po novom má vzniknúť takzvaná pevná a doplnková sieť takejto pohotovosti. V pevnej sieti by mala ambulantná pohotovosť povinne fungovať v každom okresnom meste v pracovných dňoch od 16.00 do 22.00 h, v dňoch pracovného pokoja zase v čase od 7.00 do 22.00 h.LSPP je zdravotná starostlivosť, ktorou sa v súčasnosti zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dospelých a špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej starostlivosti v život ohrozujúcich a urgentných situáciách. LSPP je segment pokračovania tzv. lekára prvého kontaktu po skončení jeho ordinačných hodín.