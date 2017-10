Ambulantné pohotovosti sa majú zatvárať už o 22.00 h

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 10. októbra (TASR) - Ambulantné pohotovosti budú po novom fungovať len do 22.00 h. Ich kratšiu prevádzku, ktorú prináša novela zákona o zdravotnej starostlivosti, dnes schválili poslanci. Ministerstvo zdravotníctva chcelo ich celonočnú prevádzku pôvodne skrátiť do 23.00 h. Zákonodarcovia však odobrili aj pozmeňujúci návrh zdravotníckeho výboru, aby fungovali ešte o hodinu kratšie. So zmenou súhlasil aj šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smer-SD).Súčasné lekárske služby prvej pomoci (LSPP) by mali zaniknúť najneskôr cez leto budúceho roka. Po novom má vzniknúť takzvaná pevná a doplnková sieť takejto pohotovosti. V pevnej sieti by mala ambulantná pohotovosť po novom povinne fungovať v každom okresnom meste v pracovných dňoch od 16.00 do 22.00 h, v dňoch pracovného pokoja v čase od 07.00 do 22.00 h. Doplnková pohotovosť bude dobrovoľná, k dispozícii môže byť v pracovných dňoch nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v čase, keď budú fungovať normálne ambulantné pohotovosti.Povolenie na prevádzku ambulantných pohotovostí bude vydávať ministerstvo zdravotníctva. V pevnej sieti bude platiť na šesť rokov, v doplnkovej je platnosť viazaná časovo a územne na pevný bod organizátora. O miesto v pevnej sieti sa bude súťažiť vo výberových konaniach, rezort by s nimi mal začať najneskôr začiatkom budúceho roka. Povolenie na prevádzku doplnkovej pohotovosti by malo vydávať ministerstvo na žiadosť organizátora.Lekárom v pevnej sieti novela zákona garantuje minimálnu hodinovú mzdu v sume 12 eur, tí však musia byť s organizátorom v pracovnoprávnom vzťahu. Lekár sa však so zamestnávateľom môže dohodnúť aj na vyššom plate. Výška hodinovej mzdy v doplnkovej sieti bude takisto záležať od dohody. Drucker nedávno povedal, že sa nízkej sumy vôbec nebojí, keďže do doplnkovej siete pôjdu lekári dobrovoľne a organizátor ich tak bude mať motiváciu dobre zaplatiť.LSPP je zdravotná starostlivosť, ktorou sa v súčasnosti zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dospelých a špecializovanej zubno-lekárskej starostlivosti. Nejde o zabezpečovanie neodkladnej starostlivosti v život ohrozujúcich a urgentných situáciách. LSPP je segment pokračovania tzv. lekára prvého kontaktu po skončení jeho ordinačných hodín.