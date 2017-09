Ambulantní lekári sa ani dnes nedohodli na zmluvách s Dôverou a VšZP

Ilustračné foto. Foto: ZP Dôvera Foto: ZP Dôvera

Bratislava 19. septembra (TASR) - Ambulantní lekári sa ani dnes nedohodli so súkromnou Dôverou a štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) na podmienkach ďalšej spolupráce. Pacientom tak stále hrozí, že by im od prvého októbra tohto roka nemusela byť preplatená zdravotná starostlivosť v necelých 2000 ambulanciách.So VšZP budú ďalšie rokovania v piatok (22.9.), s Dôverou termín nie je, priblížila výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Zuzana Dolinková. Dôvera napriek chýbajúcej dohode do ambulancií rozposlala dodatky k zmluvám. Kým ZAP hovorí, že lekári ich vracajú, Dôvera tvrdí, že niektorí majú záujem. VšZP by mala zase predložiť novú ponuku, ozrejmila Dolinková.doplnila jej hovorkyňa Viktória Vasilenková.uviedol PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. ZAP však poukazuje, že ak sa nedohodnú, súkromná poisťovňa nebude mať pokrytú verejnú minimálnu sieť na zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti.Dôvera tvrdí, že predložila bezkonkurenčnú ponuku v podobe zvýšenia platieb o 11 percent v dvoch kolách. Za nedohodou vidí zneužívanie konca prepoisťovacieho obdobia a snahu o zneisťovanie jej poistencov.doplnil Štepianský. ZAP dnes v stanovisku po rokovaní upozornil poistencov, aby si zvážili, kde sú poistení. Dôveru tiež kritizoval za neprimeraný zisk.Ambulancie združené v ZAP sú od prvého júla tohto roka vo výpovediach s Dôverou. So VšZP majú zmluvy platné do konca tohto septembra. Rokovania prebiehajú aj so súkromnou zdravotnou poisťovňou Union ZP, kde sú zmluvy uzatvorené do konca marca budúceho roka. Asociácia na ochranu práv pacientov podporuje boj ambulancií za vyššie platby do systému, formu výpovedí však označila za neetický krok.