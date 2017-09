Ambulantní lekári sa s VšZP dohodli na pokračovaní zmlúv

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. septembra (TASR) – Ambulantní lekári sa dnes dohodli so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) na podmienkach ďalšej spolupráce. Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktorý zastupuje asi 2000 ambulancií, akceptoval návrh dodatkov k zmluvám platný od 1. októbra predložený vedením VšZP.uviedla jej hovorkyňa Viktória Vasilenková.ZAP podmienky prijal s ohľadom na ozdravný plán poisťovne.povedal predseda správnej rady ZAP Marian Kollár.Dnešnú dohodu s VšZP považuje ZAP za dobré východisko pre ďalšiu spoluprácu. Zároveň očakáva urýchlené riešenie podľa neho kritickej situácie v ambulantnom sektore.Ambulancie združené v ZAP rokujú aj s ostatnými zdravotnými poisťovňami. Od 1. júla tohto roka sú vo výpovediach s Dôverou, ktorá lekárom rozposlala dodatky k zmluvám aj napriek chýbajúcej dohode so ZAP. "avizoval Kollár.Rokovania prebiehajú aj so súkromnou zdravotnou poisťovňou Union ZP, kde sú zmluvy uzatvorené do konca marca budúceho roka.