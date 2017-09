Američan sa mal dopustiť sexuálneho násilia na mladistvej Prievidžanke

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Prievidza 22. septembra (TASR) - Prievidzskí policajti 20. septembra zadržali 23-ročného muža, ktorý je podozrivý z niekoľkých trestných činov. Občan Spojených štátov amerických Christopher čelí obvineniam zo zločinu sexuálneho násilia, zločinu znásilnenia, prečinu výroby detskej pornografie a zločinu vydierania, informovala dnes TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová."Obvinený sa mal uvedených skutkov dopustiť v období od 15. augusta do 16. septembra prevažne v nočných hodinách v jednom z bytov v Prievidzi. Sexuálneho násilia, ktoré si mal aj natáčať, sa mal dopustiť na mladistvej 16-ročnej Prievidžanke. Tú mal aj vydierať, že video zverejní," uviedla ďalej Antalová.Podľa doterajších zistení polície sa tak mal podľa nej 23-ročný Američan dopustiť protiprávneho konania voči mladistvej, ktorá s ním chcela nadviazať priateľstvo. "Vzhľadom na to, že ide o citlivý prípad a ide o mladistvé dievča, nebudeme k tomuto prípadu poskytovať žiadne bližšie informácie. V danej veci naďalej prebieha vyšetrovanie," zdôraznila Antalová.Obvinený muž má byť basketbalistom BC Prievidza. Klub ho podľa vyjadrenia, ktoré zverejnil vo štvrtok (21.9.) na svojej oficiálnej facebookovej stránke, v zmysle svojich interných pravidiel suspendoval až do úplného vyšetrenia prípadu.