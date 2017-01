Američan sa zúčastní na inaugurácii prezidenta už osemnástykrát

Americká vlajka. Foto: FOTO TASR/AP Americká vlajka. Foto: FOTO TASR/AP

Salem 19. januára (TASR) - Účastníkom piatkového uvedenia nového prezidenta USA Donalda Trumpa do úradu bude aj B. Harold Smick Jr., 91-ročný obyvateľ štátu New Jersey, ktorý navštívi Washington pri takejto príležitosti už osemnástykrát v živote.Smick pochádzajúci z mesta Salem má stále živé spomienky na 20. január 1941, keď získal ako 15-ročný prvú osobnú skúsenosť s podujatiami pri inaugurácii nového šéfa Bieleho domu. Do hlavného mesta vtedy prišiel sledovať prísahu Franklina D. Roosevelta na úvod jeho tretieho funkčného obdobia, ktoré odslúžil ako zatiaľ jediný prezident v dejinách USA, informovala dnes televízna stanica WCAU-TV.Smick neporuší tradíciu a nenechá si ujsť ani piatkovú inauguráciu republikána Trumpa, hoci je podporovateľom Demokratickej strany a v novembrových prezidentských voľbách dal hlas Trumpovej súperke Hillary Clintonovej.Dlhoročný milovník inaugurácií si tiež vypestoval istú "závislosť od Oválnej pracovne" a zbiera všetko, čo s týmito ceremóniami súvisí. Vlastní tak napríklad špeciálne gombíky alebo kus plsti, ktorá zakrývala pódium počas Rooseveltovej inaugurácie.Smick pred nástupom Trumpa do funkcie povedal, že sa modlí za to, aby priniesol ľuďom mier, zdravotnú starostlivosť a pracovné miesta.