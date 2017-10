Američana usvedčeného z pôsobenia v IS odsúdili na 20 rokov väzenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alexandria 28. októbra (TASR) - Doposiaľ jediného amerického občana, ktorého v Spojených štátoch usvedčili pred súdnou porotou z úspešného začlenenia sa do teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v zámorí, odsúdili v piatok na 20 rokov väzenia.V súčasnosti 27-ročný Mohamad Khweis z Alexandrie v americkom štáte Virgínia sa nevyhol prísnemu trestu i napriek tomu, že z území ovládaných IS na Blízkom východe po niekoľkých mesiacoch utiekol, informovala agentúra AP. Americký federálny súd sa pritom priklonil k priemeru, keďže prokuratúra požadovala, aby obžalovaný strávil za mrežami až 35 rokov, zatiaľ čo jeho obhajcovia navrhovali len päťročné väzenie.Khweis v decembri 2015 vycestoval na územia okupované džihádistami v Iraku a Sýrii, kde sa oficiálne pripojil k IS, tamojší spôsob života ho však zakrátko omrzel. Rozhodol sa preto utiecť a v marci 2016 sa vzdal kurdským silám na severe Iraku. Zábery zachytávajúce jeho zajatie boli odvysielané na celom svete.Khweisovi právnici na súde argumentovali, že prísne potrestanie odradí iných Američanov, ktorí sa pripojili k IS, aby postupovali ako on. Agentúra AP v tejto súvislosti pripomína, že Khweisov prípad je v Spojených štátoch ojedinelý, keďže v prípadoch viac ako 100 ďalších osôb išlo len o pokusy pomáhať tejto organizácii alebo vstúpiť do jej radov. Väčšina z nich sa pri nadväzovaní kontaktu nechala oklamať informátormi či agentmi amerických orgánov.