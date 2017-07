Američania aktívne uvažujú o vyzbrojovaní ukrajinskej armády

Vojaci ukrajinskej armády, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. júla (TASR) - Washington aktívne uvažuje o tom, že začne posielať zbrane ukrajinským silám, ktoré bojujú na východe vlasti proti proruským separatistom. V dnes zverejnenom rozhovore pre spravodajskú stanicu BBC to uviedol nový americký osobitný predstaviteľ pre Ukrajinu Kurt Volker.povedal Volker.Vyzbrojenie ukrajinských síl by podľa neho mohlo zmeniť prístup Moskvy. Nemyslí si, že tento krok by bol provokatívny.konštatoval.Ako dodal, pre úspešné nastolenie mieru na východe Ukrajiny je potrebnýs Ruskom.Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson vymenoval Volkera - bývalého veľvyslanca USA pri NATO - za osobitného predstaviteľa pre Ukrajinu 7. júla.