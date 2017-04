Američania dopísali na súpisku pre MS obrancov McAvoya a van Riemsdyka

Američan James van Riemsdyk (vpravo). Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Aktualizovaná súpiska USA na MS v Kolíne nad Rýnom a Paríži:



Brankári: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets/NHL), Jimmy Howard (Detroit Red Wings/NHL), Cal Petersen (University of Notre Dame/NCAA)

Obrancovia: Jacob Trouba (Winnipeg Jets/NHL), Danny DeKeyser (Detroit Red Wings/NHL), Connor Murphy (Arizona Coyotes/NHL), Daniel Brickley (Minnesota State University/NCAA), Noah Hanifin (Carolina Hurricanes/NHL), Charlie McAvoy (Boston Bruins/NHL, Boston University/NCAA), Trevor van Riemsdyk (Chicago Blackhawks/NHL)

Útočníci: Nick Bjugstad (Florida Panthers/NHL), J.T. Compher (Colorado Avalanche/NHL), Andrew Copp (Winnipeg Jets/NHL), Christian Dvorak (Arizona Coyotes/NHL), Dylan Larkin (Detroit Red Wings/NHL), Anders Lee, Brock Nelson (obaja New York Islanders/NHL), Jordan Greenway (Boston University/NCAA), Clayton Keller (Arizona Coyotes/NHL, Boston University/NCAA), Anders Bjork (University of Notre Dame/NCAA), Jack Eichel (Buffalo Sabres/NHL), Johnny Gaudreau (Calgary Flames/NHL)

Washington 27. apríla (TASR) - Káder USA pre hokejové MS v Kolíne nad Rýnom a Paríži (5.-21. mája) rozšírili obrancovia Charlie McAvoy z Bostonu a Trevor van Riemsdyk z Chicaga. Obaja súhlasili so štartom na šampionáte po vypadnutí ich klubov v play off NHL.Obaja zadáci budú debutovať v reprezentačnom "áčku", dosiaľ reprezentovali svoju krajinu iba na mládežníckej úrovni. Devätnásťročný McAvoy získal na uplynulých MS juniorov v Montreale a Toronte s USA zlato a zaradili ho do All-Stars tímu šampionátu. V tejto sezóne zažil premiéru v NHL, v drese Bruins dostal šancu v šiestich dueloch play off, v ktorých si pripísal tri asistencie. Väčšinu sezóny však odohral na Bostonskej univerzite (NCAA), štyri stretnutia odohral na farme v Providence (AHL). Dvadsaťpäťročný van Riemsdyk má za sebou tri sezóny v Chicagu, v tomto ročníku si utvoril maximum s 16 bodmi (5+11) v 58 zápasoch základnej časti.Ako uviedla webstránka zväzu USA Hockey, na súpiske amerického tímu je aktuálne dvanásť útočníkov, sedem obrancov a traja brankári. Reprezentanti USA sa na MS predstavia v kolínskej A-skupine, kde sa okrem súboja so Slovenskom (14. mája) stretnú aj s Nemeckom, Dánskom, Švédskom, Talianskom, Lotyšskom a Ruskom.