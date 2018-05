Američania dosiahli s Kóreou najvyššie víťazstvo, skórovali 13-krát

Útočník USA Patrick Kane oslavuje svoj gól v zápase B-skupiny MS 2018 USA - Kórejská republika v dánskom Herningu 11. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Herning):



USA - Kórejská republika 13:1 (4:1, 4:0, 5:0)



Góly: 9. Lee (Larkin, Gaudreau), 13. Kane (Gaudreau), 14. McAvoy (Kane, Gaudreau), 20. McAvoy (Kreider, Larkin), 24. Ryan (Martinez), 28. Coleman (Martinez, White), 29. Kane (McAvoy), 33. Atkinson (Kane, McAvoy), 46. Thompson (Milano, Jensen), 47. Atkinson (Kane, McAvoy), 50. Pionk (Butcher), 52. Ryan (DeBrincat, Pionk), 59. Milano (Thompson, DeBrincat) - 6. An (Kim Sang-wu, Kim Won-džung). Rozhodcovia: Sjoqvist (Švéd.), Wehrli (Švajč.) - Lhotský (ČR), Suominen (Fín.), vylúčení: 5:10 na 2 min., presilovky: 5:1, oslabenia: 0:1.



zostavy:



USA: Darling - McAvoy, Martinez, Murphy, Butcher, Jensen, Pionk, Hughes - Kane, White, Atkinson - Gaudreau, Larkin, Lee - DeBrincat, Ryan, Kreider - Gibbons, Thompson, Coleman



Kórea: Dalton - Plante, O, I Don-ku, Regan, Young, Kim Won-džun, Seo - Šin Sang-hun, I Jung-jun, Džeon - Radunske, Čcho, Swift - An, Kim Ki-sung, Kim Sang-wu, - Kim Won-džung, Park Čin-gjo, Šin Sang Wu

Kórejský hráč Jin Hui Ahn (v strede) oslavuje so spoluhráčmi svoj gól v zápase B-skupiny MS 2018 USA - Kórejská republika v dánskom Herningu 11. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Herning 11. mája (TASR) - Hokejisti USA si v zápase B-skupiny MS v Dánsku poradili s Kórejskou republikou presvedčivo 13:1. Nováčika elitnej kategórie nešetrili, počas zápasu mali jednoznačnú prevahu a pripísali si najvýraznejšie víťazstvo v doterajšom priebehu šampionátu. So ziskom 12-tich bodov im patrí prvá priečka v herninskej B-skupine, Kórejci sú bez bodu na poslednom 8. mieste. V zápase sa najviac darilo Patrickovi Kaneovi a Charliemu McAvoyovi, keď obaja zaznamenali po 5 kanadských bodov.Reprezentanti Kórejskej republiky nastúpia na ďalší zápas už v sobotu od 16.15 proti domácim Dánom, Američanov čakajú od 16.15 Nóri.Kórejci síce išli do vedenia v 3. minúte, keď sa v presilovke presadil An, ale potom to bola jednoznačná záležitosť Američanov. Tí už v prvej tretine zasypali súpera 29 streleckými pokusmi. O vyrovnanie sa postaral Lee v 9. minúte a o štyri minúty Kane a McAvoy využili presilovky. V 20. minúte sa presadil opäť McAvoy, čím Američania definitívne zlomili odpor súpera. Zámorský tím dominoval aj v druhej časti. Ani štvorminútové vylúčenie Milana neznamenalo nebezpečenstvo zo strany nováčika A-kategórie, naopak, Ryan v oslabení zvýšil náskok - 5:1.Po góle Colemana a presilovkových zásahoch Kanea a Atkinsona bolo v 33. minúte už 8:1. Ofenzívny apetít Američanov bol pre súpera ťažko stráviteľný a góly Thompsona v 46. minúte a Atkinsona v 47. znamenali druhý dvojciferný výsledok na šampionáte. Ofenzívne snahy Ameríčanov neustále zaváňali gólmi, čo potvrdili v 50. minúte Pionk a v 59. Milano, ktorý uzavrel skóre.