Američania, ktorí volili D. Trumpa, by tak urobili znovu

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 25. apríla (TASR) – Voličská základňa Donalda Trumpa je stabilná a lojálna. Drvivá väčšina tých, ktorí ho volili v novembri minulého roka, by tak urobila aj teraz. Vyplýva to z nového prieskumu verejnej mienky.znela otázka pre voličov Trumpa v prieskume verejnej mienky televíznej stanice ABC a denníka Washington Post.Až 96 percent týchto voličov si aj päť mesiacov po voľbách myslí, že urobili dobre. Dve percentá svoje rozhodnutie ľutujú a jedno percento sa nevedelo vyjadriť.okomentoval výsledky prieskumu Washington Post.Denník podotýka, že je to pre Trumpa jediný pozitívny výsledok prieskumu, a že nemusí byť až taký pozitívny, keď sa na to pozrieme z toho hľadiska, že od volieb alebo od nástupu do funkcie si mohol základňu podporovateľov aj rozšíriť.V prieskume odpovedali opýtaní (jeho voliči aj nevoliči) aj na to, či schvaľujú Trumpov výkon vo funkcii prezidenta. Schvaľujúco sa vyjadrilo 42 percent, zatiaľ čo 53 percent výkon prezidenta neschvaľuje. Takúto nízku úroveň schválenia nemal v tejto fáze funkčného obdobia americký prezident od roku 1952.V prieskume denníka Wall Street Journal a televíznej stanice NBC, ktorý bol vykonaný v rovnakom období, dosiahol Trump ešte horšie čísla. Schvaľujúce hodnotenie dostal od 40 percent opýtaných, opačné od 54 percent.Väčšina Američanov (56 percent) si zároveň myslí, že Trump zatiaľ dokázal len málo alebo vôbec nič. 58 percent má tiež pocit, že prezident nie je v kontakte s problémami občanov.Pokiaľ ide o jednotlivé kroky alebo plány prezidenta, najviac sa Američanom páči jeho nátlak na americké firmy, aby vyrábali v USA a zamestnávali Američanov. Schvaľuje to 73 percent z nich.Trump označil tieto prieskumy za falošné, na čo Washington Post reagoval veľmi ostro.napísal renomovaný americký denník.