Američania odlietajú zo Severnej Kórey, kým nezačne platiť zákaz

Na televíznej obrazovke reční severokórejský líder Kim Čong-Un. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 31. augusta (TASR) - Malá skupina Američanov dnes opustila Pchjongjang leteckou linkou do Pekingu, ešte pred tým, ako v piatok 1. septembra začne platiť pre občanov USA zákaz cestovať do Severnej Kórey (KĽDR).Medzi pasažiermi dnešného letu zo severokórejského hlavného mesta Pchjongjang sa nachádzali humanitárni pracovníci, ktorí dúfajú, že im povolia návrat do KĽDR, aby mohli pokračovať v humanitárnej práci.Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v júli oznámila, že od 1. septembra zakazuje americkým občanom cestovať do Severnej Kórey pre obavy zo zadržania a uväznenia Američanov, ktorí tam pricestujú.Zákaz sa týka aj prípadných výnimiek pre novinárov a humanitárnych pracovníkov a vyprší po roku, ak ho nepredĺžia.Humanitárna pracovníčka Heidi Lintonová, ktorá sa nachádzala na palube dnešného letu, uviedla, že nevie, ako dlho bude trvať získanie cestovného povolenia.vyhlásila.