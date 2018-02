Američania údajne znižujú počty svojich vojakov v Iraku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 5. februára (TASR) - Po porážke teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v Iraku začala americká armáda so znižovaním počtu svojich jednotiek v krajine, informovala v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaných západných kontraktorov.Podľa nich sú vojaci, zbrane a vybavenie prevážané z Iraku do Afganistanu. Za posledný týždeň vraj opustili krajinu letecky každý deň desiatky vojakov.Dvaja nemenovaní irackí predstavitelia pre AP potvrdili, že Američanmi vedená koalícia sa dohodla na znížení počtu svojich vojakov v Iraku, a to po prvý raz od spustenia operácie proti IS pred viac ako troma rokmi.