Američania v historickom dueli pod holým nebom zdolali Kanadu

MS hokejistov do 20 rokov, A-skupina:



Kanada - USA 3:4 pp a sn (2:0, 1:1, 0:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 5. Makar, 16. Dubé, 38. Katchouk – 37. Bellows, 47. Perunovich, 47. Tkachuk, rozh. nájazd Bellows



Tabuľka:

1. Kanada 3 2 0 1 0 13:6 7

2. USA 3 1 1 0 1 15:6 5

3. Fínsko 2 1 0 0 1 6:5 3

4. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 3:8 3

------------------------------------

5. Dánsko 2 0 0 0 2 1:13 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buffalo 30. decembra (TASR) - Hokejoví reprezentanti USA do 20 rokov zvíťazili vo svojom treťom vystúpení v A-skupine juniorských MS v Buffale nad rovesníkmi z Kanady 4:3 po samostatných nájazdoch. V záverečnom rozstrele sa presadili iba domáci Američania, úspešnými exekútormi boli Kieffer Bellows a Brady Tkachuk.Zámorské derby sa hralo na otvorenom štadióne New Era Field v Orchard Parku, ktorý je domovským stánkom klubu ligy amerického futbalu (NFL) Buffalo Bills. Bolo to historicky prvé stretnutie pod holým nebom na svetovom šampionáte hokejistov do 20 rokov. Návšteva 44.592 divákov je zároveň nový rekord juniorských MS.Američania si napravili chuť po predchádzajúcej senzačnej prehre so SR (2:3) a poskočili na druhé miesto v tabuľke. Skupinu vedie napriek prvej prehre Kanada, mladí Slováci figurujú priebežne na 4. postupovej pozícii.