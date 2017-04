Američania získali na MS do 18 rokov desiaty titul, porazili Fínov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MS hráčov do 18 rokov, finále:



USA - Fínsko 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)



Góly: 4. Norris (Tkachuk), 17. Farabee (Tortora), 22. Farabee (Cockerill, St. Cyr), 32. Mismash (Hughes, Norris) - 28. Rasanen (Koskenkorva, Kotkaniemi), 57. Vaakanainen. Rozhodovali: Piragič (Chorv.), Garon - Harrington (obaja Kan.), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 7:4 na 2 min., navyše Wahlstrom (USA) 10 min. za napadn. hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0.



zostavy:



USA: St. Cyr - Kemp, Hughes, Gildon, Knoepke, Miller, Farrance, Inamoto - Pastujov, Norris, B. Tkachuk - Wahlstrom, Barrat, Mismash - Slaggert, Poehling, Farabee - Tortora, Dhooghe, Cockerill - Reedy



Fínsko: Luukkonen - Heiskanen, Vaakanainen, Teräväinen, Rasanen, Antalainen, Utunen, Isiguzo, Latvala - Vesalainen, Ikonen, Nyman - Talvitie, Virtanen, Ylönen - Kupari, Koskenkorva, Kotkaniemi - Engberg, Aalto, Maansaari

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 23. apríla (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili vo finále majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov nad Fínskom 4:2 a v priamom súboji dvoch šampiónov z nedávnych rokov sa vrátili na pomyselný trón. Americkí mladíci potvrdili pozíciu najúspešnejšieho tímu v histórii MS hráčov do 18 rokov. Triumf z Popradu bol pre nich už jubilejným desiatym v tejto kategórii a celkovo majú 15 medailí. Bronzovú priečku obsadili hráči Ruska, ktorí v súboji o 3. miesto zdolali Švédov 3:0.Zápas mal od úvodu výborné tempo a už v prvej tretine bolo k videniu mnoho zaujímavých príležitostí. Američania išli do vedenia už v 4. minúte, keď Tkachuk vzal puk rozohrávajúcemu obrancovi Anttalainenovi a výbornou prihrávkou ponúkol prvý gól Joshovi Norrisovi. Američania hrali s ľahkosťou, nezriedka si dovolili aj technické parádičky a nad fínskym súperom mali navrch.V 17. minúte zužitkoval prihrávku spoza bránky Farabee a keď ten istý hráč v úvode druhej časti vo vlastnom oslabení pridal aj tretí gól, bolo o víťazovi prakticky rozhodnuté. Fín Rasanen v 28. minúte znížil, ale Mismash o štyri minúty zvýšil náskok Američanov opäť na tri góly - 4:1. U6 v 27. minúte sa Fíni odhodlali k hre so šiestimi hráčmi a americký brankár Dylan St. Cyr chcel k asistencii pridať aj gól. Jeho snaha o strelenie gólu však dopadla veľmi zle a nepresnou rozohrávkou prakticky daroval gól Vaakanainenovi - 4:2. Ďalší gól už nepadol a po zápase tak vypukla obrovská radosť mladých Američanov.