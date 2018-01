Američania zverejnili zoznam s menami ruských politikov a oligarchov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 30. januára (TASR) - Americké ministerstvo financií zverejnilo v noci na utorok dlhoočakávaný zoznam 114 ruských politikov a 96profitujúcich počas Putinovej vlády. Splnilo tak požiadavku Kongresu potrestať Moskvu za jej údajné zasahovanie do predvlaňajších prezidentských volieb v USA.Administratíva amerického prezidenta však následne vyhlásila, že nateraz nové sankcie za zasahovanie do volieb na nikoho neuvalí, informovala agentúra AP.Hlavnou myšlienkou zoznamu je poukázať na tie osoby, ktoré majú podľa všetkého isté výhody zo svojich kontaktov na najvyššieho predstaviteľa Ruskej federácie.Napriek tomu, že ministerstvo financií USA ďalšie sankcie neuvaľuje, viacerí, ktorí v zozname figurujú, už sú predmetom predošlých reštriktívnych opatrení.Dokument - neoficiálne známy ako- obsahuje mená 114 významných predstaviteľov ruskej vlády, 42 Putinových poradcov a ministrov - vrátane premiéra Dmitrija Medvedeva - a popredných predstaviteľov Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a vojenskej rozviedky GRU. Nachádzajú sa v ňom aj generálni riaditelia významných štátnych spoločností, napríklad energetického giganta Rosnefť a banky Sberbank.Zoznam ďalej menuje 96 bohatých Rusov, ktorých ministerstvo financií USA považuje za. Sú medzi nimi magnáti ako Roman Abramovič či Michail Prochorov. Ten bol Putinovým protikandidátom v prezidentských voľbách v roku 2012.Oleg Deripaska, ktorého vyšetrujú pre väzby s bývalým šéfom Trumpovej predvolebnej kampane Paulom Manafortom, tiež figuruje v tomto zozname.Podľa zákona prijatého v roku 2017 mala Trumpova administratíva čas na vydanie tohto zoznamu do pondelka 29. januára 2018. Ministerstvo financií ho zverejnilo 12 minút pred polnocou.