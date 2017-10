Američanmi podporované sily tvrdia, že zvádzajú konečný boj o Rakku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 14. októbra (TASR) - Sýrske demokratické sily (SDF) sa dnes prostredníctvom svojho hovorcu nechali počuť, že zvádzajú konečný boj na vypudenie extrémistov Islamského štátu (IS) zo severosýrskeho mesta Rakka.SDF sú Spojenými štátmi podporované vojenské oddiely s kurdským velením a bojujú v Sýrii proti militantom z IS.Ako informuje agentúra AP, podľa hovorcu SDF Mustafá Balího by nemal tento posledný, finálny boj trvať viac než niekoľko hodín či dní.Strata Rakky - donedávna fakticky hlavného mesta samozvaného kalifátu Islamského štátu - by bol pre militantnú organizáciu IS vážnym úderom. Hovorca arabsko-kurdských síl Mustafá Balí spresnil, že džihádisti z IS v týchto chvíľach zúfalo bojujú v niekoľkých prímestských štvrtiach Rakky.Bitka o Rakku sa začala v júni ťažkými pouličnými bojmi za súčasného intenzívneho leteckého bombardovania a delostreľby jednotiek Spojenými štátmi vedenej koalície. Boje sa vlečú už dlhý čas kvôli silnému odporu militantov, ale aj civilného obyvateľstva, ktoré za týchto ťažkých podmienok zostalo v meste uviaznuté.