Americká akciová burza prešľapuje na mieste, nemá rastové podnety

New York 26. mája (TASR) - Americká akciová burza v New Yorku sa v piatok (25.5.) hýbala oboma smermi len málo. Kým indície klasických firiem mierne strácali, index technologických spoločností Nasdaq išiel slabo hore.Tento víkend bude v USA v dôsledku pondelkového (28. 5.) sviatku Memorial Day, venovanému spomienkam na Američanov padlých vo vojnách, dlhší. Burza na Wall Street zostane zatvorená.Obchodovaniu na sklonku tohto týždňa nepomohli tiež slabšie údaje o vývoji americkej konjunktúry.Dow Jones Industrial Average (DJIA), hlavný index americkej burzy, klesol v piatok o 0,24 % na 24.753,09 bodu. Tým nadviazal na poklesovú tendenciu predchádzajúceho dňa. V 21. týždni roka však zostal medzitýždenne v pluse 0,15 %.Širšie koncipovaný index S&P v piatok vzrástol o 0,24 % na 2721,33 bodu. Technologický výberový index Nasdaq 100 stúpol o 0,16 % na 6960,92 bodu.Štvrtkové zrušenie stretnutia prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským Kim Čong-unom nemalo v piatok na amerických burzových investorov nijaký účinok.