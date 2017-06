Americká armáda bude v najbližších dňoch prechádzať cez Slovensko

Na snímke americkí vojaci. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Americká armáda by sa mala presúvať cez juhozápadnú časť Slovenska od štvrtka do soboty (15.-17.6.). Nejde pritom o pôvodný, ale zmenený termín cestných presunov prvej časti vojenských konvojov.informovala hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. Policajti budú na presun dozerať so snahou vyhnúť sa dopravným obmedzeniam. Po železničných tratiach budú vo štvrtok prechádzať aj vlakové súpravy s vojenskou technikou.Americká armáda presunie cez Európu počas júna a júla na cvičenie Saber Guardian 2017 niekoľko stoviek kusov techniky vo viacerých konvojoch.dodala Capáková.