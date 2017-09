Americká armáda oznámila zabitie 17 militantov v Líbyi

Ilustračné foto. Foto: screenshot/TABLET.TV Foto: screenshot/TABLET.TV

Washington 25. septembra (TASR) - Americká armáda v nedeľu oznámila, že pri jej leteckých útokoch v Líbyi prišlo o život 17 militantov zo skupiny Islamský štát (IS).Terčom náletov bol ešte v piatok tábor IS približne 80 kilometrov juhovýchodne od mesta Syrta, ležiaceho na severnom pobreží krajiny. Okrem 17 zabitých militantov pri celkovo šiestich "presných útokoch" zničili aj tri vozidlá.Africké velenie ozbrojených síl USA v nedeľňajšom oznámení podľa agentúry AP uviedlo, že údery uskutočnili v spolupráci s líbyjskou armádou a ďalšími spojeneckými silami.Zmienený tábor skupina IS využívala podľa amerických predstaviteľov na presun svojich bojovníkov do Líbye a z tejto severoafrickej krajiny, na skladovanie zbraní a vybavenia i ako miesto prípravy útokov, a to aj v susedných krajinách i dokonca niekoľkých útokov v Európe.