Americká armáda potvrdila zabitie vodcu Islamského štátu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 8. mája (TASR) - Vodca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Afganistane prišiel o život počas spoločnej operácie afganských a amerických špeciálnych jednotiek. Potvrdili to v nedeľu americká armáda aj afganská vláda, informovala agentúra Reuters.Šéf Islamského štátu v Afganistane Abdal Hasíb zahynul 27. apríla počas operácie vo východnej provincii Nangarhár. Spolu s ním bolo zabitých aj viacero ďalších popredných predstaviteľov a 35 bojovníkov tejto organizácie.Abdal Hasíb stál na čele afganskej regionálnej odnože IS od minulého roku, keď jeho predchodca Háfiz Saíd Chán prišiel o život pri nálete amerického bezpilotného lietadla. Predpokladá sa, že Hasíb stál za viacerými väčšími teroristickými akciami v Afganistane z posledných mesiacov vrátane útoku na vojenskú nemocnicu v Kábule z 8. marca, pri ktorom zahynuli desiatky zdravotníkov a pacientov.Správy o možnom zabití šéfa IS v Afganistane sa objavili už koncom apríla, avšak až v nedeľu boli oficiálne potvrdené. Podľa veliteľa amerických síl v krajine Johna Nicholsona je Hasíbovo usmrtenie dôležitým krokom v boji proti regionálnej odnoži IS, ktorej porážka je jednou z hlavných priorít USA v Afganistane.Skupina pôsobí v Afganistane od roku 2015. Okrem amerických a afganských vládnych síl zvádza boje aj s tradičným povstaleckým hnutím Taliban.