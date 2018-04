Americká armáda pred 73 rokmi oslobodila koncentračný tábor Buchenwald

Na snímke nápis Holokaust v bývalom koncentračnom tábore Buchenwald pri nemeckom Weimare. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. apríla (TASR) - Medzinárodný deň solidarity oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu, ktorý pripadá na 11. apríla, sa viaže s oslobodením nacistického koncentračného tábora Buchenwald americkou armádou. Na stredu 11. apríla 2018 pripadne 73. výročie tejto udalosti.Tábor zriadili v lete roku 1937 na zalesnenom kopci Ettersberg neďaleko durínskeho mesta Weimar, strediska nemeckej vzdelanosti, literárneho života, hudby a umenia. Tábor oslobodili príslušníci 6. obrnenej divízie 3. americkej armády 11. apríla 1945.V období rokov 1937-45 sa v koncentračnom tábore Buchenwald ocitlo približne 250.000 ľudí z 36 krajín. Na následky hladu, podchladenia, vyčerpania z nútených prác a lekárskych experimentov zomrelo okolo 56.000 osôb, z nich asi 11.000 židov.Podľa už zosnulého historika, novinára a spisovateľa Miloslava Moulisa (21. apríl 1921 - 25. marec 2010) v koncentračnom tábore Buchenwald skončilo 7766 českých a slovenských väzňov, medzi nimi napríklad publicista Ferdinand Peroutka (1895-1978) či spisovateľ Arnošt Lustig (1926-2011), informovala na svojom webe Česká televízia (ČT).Po skončení druhej svetovej vojny Moulis to, čo zakúsili väzni v koncentračnom tábore, zaznamenal v knižnej podobe. Pod názvom: "To byl Buchenwald: příspěvek k historii koncentračního tábora v Buchenwalde". Kniha vyšla v Prahe v roku 1957.Buchenwald bol svojho času po Dachau a Sachsenhausene tretím nacistami vybudovaným zariadením tohto druhu. Väznený tu bol napríklad aj maďarský spisovateľ židovského pôvodu Imre Kertész, ktorý svoje zážitky z tábora spracoval do knižnej podoby. Za román Bezosudovosť získal v roku 2002 Nobelovu cenu za literatúru. Imre Kertész zomrel 31. marca 2016 v Budapešti vo veku 86 rokov.Bývalý nacistický koncentračný tábor využila sovietska moc, ktorá v ňom v lete 1945 zriadila internačný tábor a využívala ho do roku 1949. V ňom sovietska tajná služba väznila nacistických zločincov a ich sympatizantov, ale i opozíciu voči komunistickému režimu vo východnej časti Nemecka. V tábore bolo internovaných okolo 28.400 osôb, z nich vyše 7100 zomrelo na podvýživu alebo choroby.Osudy nacistických väzňov v tábore pri meste Weimar pripomína nielen pamätník, ale aj doska venovaná zavraždeným.