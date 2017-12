Americká armáda začne od januára prijímať aj transrodové osoby

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. decembra (TASR) - Americká armáda začne od 1. januára 2018 prijímať do svojich radov aj transrodové osoby. Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa sa totiž rozhodla, že sa neodvolá proti príslušným verdiktom federálnych súdov, informovala v sobotu agentúra Reuters.Trump ešte koncom júla oznámil, že chce zabrániť tomu, aby transrodové osoby plnili akékoľvek úlohy v americkej armáde. Následne podpísané nariadenie zakazovalo armáde, aby prijímala do svojich radov transrodové osoby a aby využívala zdroje ministerstva obrany na pokrývanie nákladov na chirurgické zákroky týkajúce sa zmeny pohlavia.Súdy však opakovane nariadili, aby armáda takéto osoby do svojich radov prijímala. Federálne súdy minulý týždeň odmietli žiadosť americkej vlády o pozastavenie platnosti týchto súdnych nariadení.Ministerstvo spravodlivosti teraz oznámilo, že sa voči týmto rozhodnutiam neodvolá s tým, že si o celej problematike nechalo vypracovať nezávislú štúdiu. Pentagón v piatok uviedol, že v súlade s platnými nariadeniami súdov začne s prijímaním transrodových odvedencov od 1. januára 2018. Zdôraznil však, že všetci uchádzači musia spĺňať prísne požiadavky štandardne vyžadované armádou.Aktivisti za práva LGBT rozhodnutie Trumpovej administratívy nepodať odvolanie voči rozhodnutiam federálnych súdov označili za "výbornú správu". Podľa nich totiž zákaz slúženia transrodových osôb v armáde nie je dobrý pre americkú armádu ani pre Spojené štáty.Trumpovo nariadenie bolo pokusom zvrátiť rozhodnutie jeho predchodcu Baracka Obamu z júna 2016, na základe ktorého malo byť od januára 2018 oficiálne možné odvádzať do armády transrodové osoby a zakázané prepúšťať vojakov na základe ich rodovej identity.