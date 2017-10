Americká Asociácia držiteľov zbraní chce zaviesť nové predpisy

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Washington 6. októbra (TASR) - Vplyvná americká Národná asociácia držiteľov zbraní (NRA) vyzvala vo štvrtok americkú vládu, aby preverila či sú zariadenia s tzv. bump-stock, a síce mechanizmom umožňujúcim, aby poloautomatická zbraň fungovala ako plnoautomatická, vNRA podľa spravodajskej stanice BBC zároveň vyzvala na uplatnenie, ktoré by sa na takéto zariadenia vzťahovali.Bump-stock mal na 12 zo svojich dovedna asi 47 legálne zakúpených zbraní masový vrah Stephen Paddock, ktorý v nedeľu v meste Las Vegas zastrelil na festivale country hudby 58 ľudí a takmer 500 ďalším spôsobil zranenia. Práve vďaka zmienenému mechanizmu bol Paddock schopný strieľať s rýchlosťou až 900 rán za minútu, priblížila agentúra DPA.Vplyvná NRA, ktorá sa obvykle v súvislosti so zbraňami stavia na odpor voči akýmkoľvek obmedzeniam, uviedla vo štvrtok vo vyhlásení, že takéto mechanizmy by mali podliehaťNRA sa takto vyjadrila po tom, ako ochotu diskutovať o legislatíve zakazujúcej bump-stock prejavilo viacero republikánov. Medzi nimi nechýbal napríklad predseda Snemovne reprezentantov Paul Ryan, či republikánski senátori Ron Johnson a John Cornyn.V súlade s platnými zákonmi je v USA v súčasnosti zakázaný predaj plnoautomatických zbraní, nie však poloautomatických zbraní či zariadení bump-stock, ktoré sa k zbraniam pridávajú a technicky ich tak umožňujú považovať za poloautomatické.Americkí zákonodarcovia plánujú o téme diskutovať a zvážiť návrh zákona, ktorým by sa používanie takýchto zariadení zakázalo. Prezident USA Donald Trump zároveň po vyhlásení NRA novinárom povedal, že jeho vláda sa otázkou možného zákazu bude zaoberať už čoskoro.