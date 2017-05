Americká centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené

Predsedníčka FED Janet Yellenová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 3. mája (TASR) - Americká centrálna banka dnes ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú. Opäť poukázala na dobre sa vyvíjajúci trh práce a spomalenie rastu ekonomiky v 1. kvartáli označila "". To signalizuje, že k zvýšeniu úrokových sadzieb by mohlo dôjsť už na ďalšom, júnovom zasadnutí.Federálny rezervný systém (Fed) okrem toho po skončení dvojdňového zasadnutia poukázal na solídne spotrebiteľské výdavky a uviedol, že inflácia "" inflačného cieľa Fedu.Naposledy zvýšila centrálna banka úrokovú sadzbu v marci, druhýkrát za tri mesiace, a to o štvrť percentuálneho bodu na rozpätie od 0,75 do 1 %. Okrem toho banka vtedy dodala, že v tomto roku predpokladá ešte dve ďalšie zvýšenia. V roku 2018 počíta s tým, že úrokové sadzby sa zvýšia trikrát a trikrát by to malo byť aj v roku 2019.